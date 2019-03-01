İmamoğlu'nda Haliç için Erdoğan, Dalan ve Sözen'e teşekkür (1)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)- CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan denince aklıma, dünya güzeli Haliç gelir. Uluslararası literatürde Altınboynuz'dur adı. Sağolsun, buradan minnet ile anıyorum Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdoğan 3'ü de Haliç'e hizmet etmişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bitiremediler. Yapamadılar. Haliç cıvıl cıvıl olmalı. Bana nasip olacak, bana" dedi. İMAMOĞLU'NU BÖREKÇİYE DAVET ETTİ Seçim programı kapsamında Eyüpsultan'da çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, sabah kanaat önderleri ile yaptığı toplantının ardından Alibeyköy'de esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ile sohbet eden İmamoğlu'nun yolu, Cemil Yurdakul tarafından kesildi. Yurdakul, "Dün, size sosyal medya üzerinden mesaj yolladım, şimdi karşıma çıktınız" diyerek İmamoğlu'nu, yolun karşısındaki börekçiyedavet etti. Daveti kırmayan İmamoğlu, börekçide çay içti ve masa etrafında toplanan gençlerle sohbet etti. Ardından Alibeyköy'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'ne geçen İmamoğlu, burada salonda bulunan seçmenlere hitap etti. 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "31 Mart seçimini hepimizin derinden hissetmesi ve çalışması lazım. Kötü dil kullanacaklar, biz ne yapacağız sabırlı olacağız. Vatandaşa adaylarımızı ve projelerimizi anlatacağız. Herkesi nasıl kucaklayacağımızı ve iyiliklerimizi anlatacağız. Biz hep iyi şeyler düşünüyoruz. Aklımızda hiç kötü bir şey yok" dedi. "CAMİ NEYSE CEMEVİ DE O" Cemevlerinin statüleri ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Cemevlerimiz ibadethanedir. Bu şehirde ibadethanelere hangi sorumlulukla bakılıyorsa, 1 Nisan'dan sonra da biz aynı sorumlulukla bakacağız. Cami neyse cemevi de o. Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini yaptığı cemevlerinde hiçbir zaman en küçük bir eksiklik hissetmelerini onlara yaşatmayacağım" diye konuştu. "HALİÇ CIVIL CIVIL OLMALI" Öğle saatlerinde Eyüpsultan Camii'ne gelen Ekrem İmamoğlu, Cuma namazının ardından Eüpsultan Meydanı'nda CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu ile birlikte "Eyüp Halkası" dağıttı. Ardından Fahri Korutürk caddesinde esnaf ziyareti yapan İmamoğlu, ayaküstü vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaretlerin ardından Eyüpsultan merkezde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında seçmenlere hitap eden İmamoğlu, "Eyüpsultan denince aklıma, dünya güzeli Haliç gelir. Uluslararası literatürde Altınboynuz'dur adı. Sağ olsun, buradan minnet ile anıyorum Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdoğan 3'ü de Haliç'e hizmet etmişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bitiremediler. Yapamadılar. Haliç cıvıl cıvıl olmalı. Bana nasip olacak, bana. Ben bitireceğim, ben. Onları da davet edip, gelin birlikte açalım diyeceğim" dedi. Konuşmanın adından AK Parti'nin seçim standına uğrayan İmamoğlu, burada bulunanlara başarı diledi.

