İmamoğlu'ndan afiş tepkisi: Bizi susturamayacaklar

İBB Başkanı İmamoğlu, "Bir avuç insan canının istediğini yapıyor" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kanal İstanbul projesine karşı başlattığı "Ya Kanal Ya İstanbul" kampanyası çerçevesinde üst geçit ve köprülere astırdığı afişlerin gece sivil giyimli kişilerce sökülmesi tepkiye yol açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişlerin ancak mahkeme kararıyla kaldırılabileceğini belirterek "Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Yazık, çok üzücü" şeklinde konuştu.

"Geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor" diyen İmamoğlu, Kanal İstanbul'u "rant projesi" diye nitelendirerek bu projeye karşı bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti. İmamoğlu, "Kimse susup oturmamızı beklemesin" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul'un birçok ilçesinde Valilik kararıyla İBB görsellerinin kaldırılmaya çalışıldığını belirterek " Neden çünkü; halk bu sayede hakikatle buluşuyor ve birilerini de en çok bu korkutuyor Bir kez daha yazalım korkunun ecele faydası yok" ifadesini kullandı.

DW/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

