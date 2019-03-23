İmamoğlu’ndan Avcılar’a metro sözü: “Gelir gelmez metroyu başlatacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’da halk buluşmasında ilçenin ulaşım sorununa değinerek, “31 Mart’ta Avcılar’da kıracağınız rekorla büyükşehirde bambaşka bir dönem başlayacak. Biz gelir gelmez Avcılar’ın hem metrosunu hem de yıllardır unutulan deniz ulaşımını başlatacağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy ve Beylikdüzü’nde katıldığı programların ardından Avcılar’a geçti. İlçe meydanına gelen İmamoğlu, burada coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Sahneye çıkarak konuşma yapan İmamoğlu, kentin sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerileriyle birlikte destek istedi.

“Keşke son dönem belediye başkanımız bu ısrarından vazgeçse, son uyarımı yapıyorum”

Konuşması sırasında CHP’den yeniden aday gösterilmemesinin ardından DSP’den tekrar Avcılar’a aday olan mevcut belediye başkanı Handan Toprak Benli’ye çağrıda bulunan İmamoğlu, “Bakın ben size bir şey söyleyeyim, Avcılar’ın sorunlarını biliyoruz, bu kentin özellikle büyükşehir ayağında çok ihmal edildiğini de biliyoruz. Çok değerli hizmetler yapıldı. Mustafa Değirmenci arkadaşım burada keşke zaman azken vakit varken son dönem belediye başkanımızda bu ısrarından vazgeçse son uyarımı yapıyorum. Bu bir yolculuktur. Çünkü bu iş başka bir iştir. Bu süreç İstanbul’da başka bir başlangıçtır. Diliyorum ve istiyorum ki hiç kimse dışında kalmasın. Herkes içinde olsun. Kol kola büyük işler başaracağız. Şahidimiz yol arkadaşlarımız ve kahramanları olacaksınız size söz veriyorum” dedi.