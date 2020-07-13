İmamoğlu’ndan Ayasofya Hatırlatması: ‘‘Kaygılar, Riskler Giderildi mi?

1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasofya’da 24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma namazıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Üçüncü ve son kez Doğu Roma İmparatoru 1. Jüstinyen’ın hüküm sürdüğü 537 yılında inşa edilen Ayasofya’da bulunan ikona ve freskler, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra sıvayla kapatılarak çeşitli restorasyon çalışmalarının da katkısıyla müze olarak açıldığı 1934 yılına kadar korunmuştu. Kilise olarak yapıldıktan sonra camiye çevrilen ve son 86 yıldır da müze olan Ayasofya’daki ikona ve fresklerin nasıl korunacağı, henüz kesinlik kazanmış değil. Bazı çevreler bu tarihi eserlerin ibadet esnasında lazerle korunacağını dile getirse de dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘‘İkonalar ve fresklerle ilgili Din İşleri Kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı, inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onun da incelemelerini yaptık’’ demekle yetindi.

İmamoğlu: ‘‘Cumhurbaşkanı’nın bir yıl önce dile getirdiği kaygılar, riskler giderildi mi?’’ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün ilk kez Ayasofya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Danıştay’ın Ayasofya kararının hayırlı olmasını temennisinde bulunan İmamoğlu, ‘‘Bu toplumun kaygıları var. Bir yıl önce bu kaygıları dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı. Ne değişti? Yani bu riskler duruyor mu, durmuyor mu? Özellikle Müslüman kitlenin, Müslüman kardeşlerimizin hatta halkımızın bireylerinin yaşadığı uluslararası tehditler giderildi mi? Yani bu karar, bir istikamet sapmasına sebep olmamış mı oluyor? Yani bunlara ben değil, bence kendileri ya da bu işin muhatapları cevap vermeli. Manevi olarak, maddi olarak böyle bir husus Türkiye insanımıza, Türkiye’deki halkımıza, Türk halkına fayda getirecekse, mutlu edecekse, uluslararası alanda itibar kazandıracaksa elbette ‘yanındayım’ diyorum. Ama bunları sorgulamadan, tartışmadan, konuşmadan bu süreç geçmez’’ dedi. Erdoğan, bir yıl önce ‘‘Ayasofya açılsın’’ talebine ‘‘Ben istikametimi kaybetmedim’’ yanıtını vermişti’’