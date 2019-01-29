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İmamoğlu'ndan Bahçelievler'de esnaf ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

  CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'deydi.

Gökhan ÇELİK - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'deydi. Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından CHP ilçe binası önünde partililere seslenen İmamoğlu, "İstanbul'da yeni bir anı, yeni bir dönemi ve yeni bir yaşamı herkesi kucaklayan ve herkesi ailesi gibi gören, siyasi ayrımcılık yapmaksızın herkese pırıl pırıl bir başlangıç sunan bir dönemi hep birlikte başlatacağız" dedi.

Bahçelievler'de esnaf ziyaretleri yapan CHP'li İmamoğlu, Cuma namazını Şirinevler Ulu Camii'nde kıldı. Ayaküstü vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

İmamoğlıu burada yılbaşı öncesi bir televizyon kanalı röportajında, 'Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağrış ile konuştu. Çağrış, İmamoğlu'na, 'O röportajdan sonra şirket bana araç tahsis etti ama şimdi de otopark sorunu yaşıyorum. Her mahallede ve semtte bu sorunu yaşıyoruz. Arabayı park edecek yer bulamıyoruz' dedi. İmamoğlu da bunun üzerine, 'Araba aldıysan iyi. Madem bu sorunu yaşıyorsun bir gün seninle arabanla çıkalım. Nerelerde otopark sorunu yaşıyorsun oralara bakalım ve çözüm üretelim' diye cevap verdi.

"PIRIL PIRIL BAŞLANGIÇ SUNAN BİR DÖNEMİ HEP BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ"

İmamoğlu daha sonra Bahçelievler CHP ilçe başkanlığının organize ettiği halk buluşmasında katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Bahçelievler benim için başka bir yer. Çok özel bir yeri var ruhumda, bedenimde. Ancak ne yazık ki bugün geldiğimde Bahçelievler'i hiç gelişmemiş olarak gördüm. Bu durum beni mutlu etmedi. Şu anda durduğumuz kadar yeşili olan bir yer Bahçelievler. Bu durum çok üzücü. Benim canımı sıktı. Bahçelievler 1. sınıfa 50 öğrencinin düştüğü bir yer olmuş. İnsanları mutsuz, mülteci sorunu burayı da yoruyor. İstanbul'un birçok ilçesini yoruyor. İstanbul'da yeni bir anı, yeni bir dönemi ve yeni bir yaşamı herkesi kucaklayan ve herkesi ailesi gibi gören, siyasi ayrımcılık yapmaksızın herkese pırıl pırıl bir başlangıç sunan bir dönemi hep birlikte başlatacağız" dedi.

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