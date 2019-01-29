İmamoğlu'ndan Bahçelievler'de esnaf ziyaretleri

Gökhan ÇELİK - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'deydi. Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından CHP ilçe binası önünde partililere seslenen İmamoğlu, "İstanbul'da yeni bir anı, yeni bir dönemi ve yeni bir yaşamı herkesi kucaklayan ve herkesi ailesi gibi gören, siyasi ayrımcılık yapmaksızın herkese pırıl pırıl bir başlangıç sunan bir dönemi hep birlikte başlatacağız" dedi.

Bahçelievler'de esnaf ziyaretleri yapan CHP'li İmamoğlu, Cuma namazını Şirinevler Ulu Camii'nde kıldı. Ayaküstü vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

İmamoğlıu burada yılbaşı öncesi bir televizyon kanalı röportajında, 'Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım' diyen Bahattin Çağrış ile konuştu. Çağrış, İmamoğlu'na, 'O röportajdan sonra şirket bana araç tahsis etti ama şimdi de otopark sorunu yaşıyorum. Her mahallede ve semtte bu sorunu yaşıyoruz. Arabayı park edecek yer bulamıyoruz' dedi. İmamoğlu da bunun üzerine, 'Araba aldıysan iyi. Madem bu sorunu yaşıyorsun bir gün seninle arabanla çıkalım. Nerelerde otopark sorunu yaşıyorsun oralara bakalım ve çözüm üretelim' diye cevap verdi.