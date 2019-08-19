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İmamoğlu'ndan belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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