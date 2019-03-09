İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘Yeşil alan’ cevabı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın Beylikdüzü’ndeki yeşil alanla ilgili değerlendirmesine cevap olarak, “Muhtemelen sınırları karıştırdı, E-5’in sağ tarafını da Beylikdüzü zannetti” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına Küçükçekmece’de başlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Büyükçekmece’yle devam etti. İlçenin Tepecik Bölgesine geçen İmamoğlu, burada vatandaşların coşkusuyla karşılandı. Alanı hınca hınç dolduran vatandaşlar başkan adayına sevgi gösterilerinde bulunurken, İmamoğlu ise yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini anlattı.

“Güç zehirlenmesi, kendi tabirleriyle metal yorgunlukları var”

Tepecik’te halka hitap eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün değerli aday, rakibim benim belediye başkanı olduğum Beylikdüzü’ndeydi, bana fotoğraf yolladılar herhalde 100’e yakın İETT otobüsü var. Burası Beylikdüzü, Beylikdüzü halkı gelir dinler. Siz buraya İETT otobüsüyle mi geldiniz buraya, yani kendi araçlarınızla geldiniz. Yüzlerce otobüse bindir götür, yazık benim vatandaşıma yazık, çoğu da zorla. Allah’ın izniyle sizin oylarınızla ben bu şehre belediye başkanı olacağım. Hasan Akgün ağabeyimde Büyükçekmece’ye başkan olacak. O da şahit sizde şahit olun. Bir Allah’ın kulunu hadi mitinge, otobüslere dizilin demeyeceğim. Bu iş böyle olmaz, bu işin adı gönül, sevda işi olmaz. Böyle gönül kazanamazsın. Bir dönem gönülden siyaset yaptılar, öpüp başıma koyuyorum, hiç itirazım yok. Ama güç zehirlenmesi var, kendi tabirleriyle metal yorgunluğu var, ne yazık ki kibir var kibir” dedi.