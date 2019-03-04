CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’deki küskünlere çağrıda bulunarak, “Bir an kızmış, öfkelenmiş olabilirler. Bir an kendine başka yol çizmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Zaman geç değildir, arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart’ta kol kola yürümeliyiz” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarının Şişli’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin’in proje tanıtım toplantısına katıldı. Programda İmamoğlu’yla birlikte mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yanı sıra ünlü oyuncu Müjde Ar ile partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Toplantıda konuşan İmamoğlu, kent genelinde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sıralayarak kendisi ve ilçe adayı için destek istedi.

İmamoğlu’ndan CHP seçmenine birleşme çağrısı

Proje tanıtım toplantısında konuşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu yerel yönetimdeki sorumluluk hepimizindir. Hiç kimse basit sebeplerden burun kıvıramaz, oturduğu yerden ayağa kalkmalı, ayrışmamalı, bütünleşmeli ve birleşmelidir. Buradan çağrımdır. Bir an kızmış, öfkelenmiş olabilirler. Bir an kendine başka yol çizmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Bu yerel seçim ihtiyaç seçimidir. Türkiye’nin moral seçimidir. Sadece İstanbul ittifakı değil, Türkiye’nin ittifakı için milletçe farklı bir görüşe, farklı bir yönelişe yürümek için başka bir yerel seçimdir. Bugün itibariyle ben Şişli’den çağrı yapıyorum. Zaman geç değildir, arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp, yol ayrımında değil, yol birliğinde buluşmalılar. 31 Mart’ta kol kola yürümeliyiz. Aksi takdirde bu sadece siyasal bir süreç değil, toplumsal bir süreç olduğunu halkın süreci tüm vicdanı ve ahlakıyla takip ettiğini görüyorum. Bu duyurumu bu ikazımı duyacaklarını düşünüyorum. Eğer bunu dikkate alırlarsa mutlu olurum. Almazlarsa bizimle bir hesapları yok ama halka mutlaka hesabını verirler” dedi.