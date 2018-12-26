İmamoğlu'ndan Dalan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talep edeceğini bildirdi.

İmamoğlu, Yeditepe Üniversitesinde eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İstanbul'a hizmetin ibadet olduğunu belirten Dalan, diğer adayların da kendisini ziyaret etmesini istedi.

Bedrettin Dalan, şöyle devam etti:

"İstanbul'a hizmet ibadetlerin en güzelidir. Ona talip olmak da yürek ister. Cesaretinizi kutluyorum. Bu bir nasip meselesidir. Allah kimseye kolay kolay İstanbul belediye başkanlığını nasip etmez. Dilerim ki İstanbul yapboz tahtası olmaktan kurtulsun. Biri yapar biri bozar olmasın. Herkes taşın üstüne taş koysun. Yeni belediye başkanı hata yapmak istemiyorsa, İstanbulluları mutlu etmek istiyorsa diğer bütün belediye başkanlarının tecrübelerinden istifade etsin."

- "Benim canımı sıkan şey trafik ve gökdelenler"

Dalan, İstanbul'a Kent Yüksek Danışma Kurulu kurulmasını ve bu kurula eski belediye başkanlarının da çağrılarak fikirlerinin alınmasını istedi.