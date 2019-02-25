İmamoğlu’ndan Darülaceze sakinlerine sürpriz ziyaret

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Darülaceze sakinlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaşlılar ve düşkünler için gündüz bakım evi projesini hayata geçireceklerini açıklayan İmamoğlu, burada çay siparişi veren bir yaşlıyı kırmayarak, elleriyle çay ikramında bulundu. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Şişli’de sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Darülaceze’de hayatını devam ettiren vatandaşları ziyaret etti. Darülaceze sakinlerine karanfil hediye eden İmamoğlu, onlarla uzun süre sohbet etti. İmamoğlu, 3 yıl önce rehabilitasyon amacıyla kurulan atölyeleri de gezdi. El emeğiyle çeşitli eşyalar üreten Darülaceze sakinlerini çalışma sırasında ziyaret eden İmamoğlu, burada görevlilerden bilgiler aldı. İmamoğlu, gezinin sonunda ise üretilen eşyaların satıldığı mağazaya giderek ailesine çeşitli hediyeler satın aldı.

“Darülacezede bence dünya barışına örnek bir mesaj var”

Darülaceze’nin tarihine dikkat çeken İmamoğlu, "Her toplum yaşlısına ve düşkününe bakar. Her toplumda huzur evlerimiz vardır, yapılır, bu konuda örnek olanları da var. Burada çok derin bir mesaj var. Bence dünya barışına örnek bir mesaj, hatta ülke içi bir barışa örnek bir mesaj. Yani dışarıda hiç kimseyi bırakamama mesajı var. O dönemde yoğun bir biçimde bulunmasından kaynaklı az ya da çok inançlarını bile yerine getirmeye yönelik onun alt yapısını hazırlamak. Bunlar çok derin felsefeler yani bizim Osmanlı’yı ve o dönemdeki padişahların kurdukları kurum ve kuruluşları derinlemesine analiz etmek lazım” dedi.

"Yaşlılar ve düşkünlerimizin ailelerinden kopmamalarına yönelik projelerimiz var”

Darülaceze ziyaretinde duygulandığını dile getiren İmamoğlu, "Yapılan sunumlarla duygulandığımı ve vazife anlamında sorumluluk hissettiğimi belirtmek istiyorum. Bizimde projelerimiz var. Düşkünlerimize ve yaşlılarımıza ve hayata bağlı kalarak yaşamlarını sürdürme projelerimiz var. Nesiller arası iletişimle ilgili, mahalle düzeyinde buluşma anları sağlama konusunda gündüz bakım evi, düşkünlerimizi ya da yaşlılarımızın ailelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, onları gündüz bakım aldığı yine gece çoluğuyla, çocuğuyla bulaşabildiği ortamlar, gündüz de bulunabildiği ortamlarda üretken olabildikleri yerler organize etme projemiz var. Yani orada nesiller arası iletişimden kastımız, orada tecrübe sahibi teyzelerimizin, amcalarımızın gelen küçük çocuklarımıza bir dede, nine şefkatiyle bildiklerini aktarabilmesi gibi projelerimiz var" diye konuştu.