İMAMOĞLU'NDAN DİNİ LİDERLERE 'NOEL' ZİYARETİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İSTANBUL(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Noel bayramı dolayısıyla Hristiyan dini liderlerle bir araya geldi.

İmamoğlu ve CHP' li heyet ilk olarak Fener Rum Ortodoks Patrikliği'nde düzenlenen Noel Ayini'ne katıldı. Törenin ardından Beyoğlu'na geçen İmamoğlu burada bulunan Süryani Katolik Patrikliği'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Süryani Ortodoks Kadim Meryem Ana Kilisesi oldu. CHP heyetini metropolit ve patrik vekili Yusuf Çetin karşıladı. Buradakilerle sohbet eden İmamoğlu seçim çalışmaları hakkında, "Çalışmalar oldukça yoğun geçiyor. İstanbul tabi çok önemli bir şehir.Bir dünya şehri İstanbul. Biz de tüm zenginliğini yaşıyoruz. Bu zenginliği tüm İstanbullular olarak yaşıyoruz. İyi ki varız ve iyi ki hep birlikteyiz" dedi.

İmamoğlu ve CHP'li heyet daha sonra Türkiye Ermeni Katolik Patriği'ne geçti. İmamoğlu burada Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan ile görüştü. İmamoğlu ziyaretlerin ardından İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Caddedekilerin İmamoğlu'na ilgi gösterdiği görüldü.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun Süryani Katolik Patrikliği ziyareti

-İmamoğlu ve Orhan Çanlı'nın sohbet etmesi

-Toplu Fotoğraf çekimi

- Süryani Ortodoks Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne ziyaret

-Yusuf Çetin ve İmamoğlu'nun sohbeti

-Toplu fotoğraf çekimi

-Ermeni Katolik Patriği'ne ziyaret

-Genel ve detaylar

-İmamoğlu'nun İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla sohbeti

