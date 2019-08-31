İmamoğlu’ndan Diyarbakır’a Dayanışma Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’a gelerek, yerlerine kayyum atanan HDP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Seçilmişlerin yerine kayyum atanmasını gaflet olarak değerlendiren İmamoğlu, görevden alınmaktan endişe etmediğini söyledi.
Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasına katılmak için düğününü erteleyen Batmanlı Cihan Yaşar’ın nikah töreninde katılmak üzere Batman’a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce Diyarbakır’a geldi.
CHP İl Yönetimi ve Milletvekilleri tarafından karşılanan İmamoğlu, temaslarına il binasını ziyaret ederek başladı. Burada bir açıklama yapan İmamoğlu, belediyelere kayyum atanmasının gaflet olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Seçilmiş belediye başkanlarının soyut ve hukukta karşılığı bulunmayan, kamu vicdanını ikna etmekten uzak sebeplerle görevden alınıp, yerlerine kayyum atanması da tam bir gaflettir, dalalettir. Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, bir takım makam sahiplerinin, kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği bir irade değildir. Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu kesimlere karşı hep birlikte mücadele edeceksek, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak zorundayız“ dedi.
HDP’li belediyelere kayyum atanmasının ayrımcılık yarattığını savunan İmamoğlu, “Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Bu çok tehlikeli, çok riskli bir ayrımcılıktır. Ne yazık ki, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarına ve onların seçmenlerine yönelik tavır böyle bir ayrımcılık görüntüsü ortaya koymaktadır. Kimi partileri, sivil toplum girişimlerini, kişileri bazen hukukun içinde kabul edip, bazen hukuk dışı yapılar olarak damgalamaya dayalı, yanar döner bir siyaset tarzını adet haline getirenleri hepimiz çok iyi biliyoruz” diye konuştu.
Kayyum atamalarının arkasında israf yapmak isteyenlerin olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu girişimlere karşı duracaklarını söyledi. İmamoğlu, “İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için yalan ve iftiradan medet uman bir avuç azınlığın, asıl niyetlerinin, alabildiğine istismar ettikleri bir israf düzenini sürdürmek olduğu açıkça görüldü. Ne yazık ki kayyuma devretme uygulamalarının altında da israf düzenini sürdürme niyeti olduğuna dair pek çok emareler ortaya çıkmaktadır. İstanbul yahut Diyarbakır; Türkiye'nin neresinde olursa olsun. O parti ya da bu parti; bu ülkenin hangi yasal partisi olursa olsun... O kişi ya da bu kişi; bu milletin görev verdiği hangi kişi olursa olsun. Tavrımızı ve duruşumuzu değiştiremeyiz. Kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkça ve hep birlikte hayır demek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu. İmamoğlu bir soru üzerine, görevden alınmaktan edişe etmediğini söyleyerek, “Benim endişem demokrasi için” yanıtını verdi.
Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır’a gelen İmamoğlu, açıklamasının ardından öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakan İmamoğlu çifti daha sonra dua etti.
İmamoğlu buradan da HDPli Kayapınar Belediyesini ziyaret etti. İmamoğlu’nu, görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı kapıda karşıladı. Daha sonra Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz’ın makamına geçen İmamoğlu, burada HDP’li Milletvekilleri ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile biraraya geldi.
Burada bir açıklama yapan İmamoğlu, zorlukları fırsata çevirme çağrısı yaptı. İmamoğlu, “Bu zorluktan bir fırsat doğabilir. Tabii zorluklarımız var, ülkemiz hep birlikte bu zorlukları aşacak. Aslında her zorluk bize başka bir fırsat da doğurabilir. Bunu yaşadık. Biz 31 Mart - 23 Haziran'daki süreçte bize yaşatılan ya da bu ülkeye, demokrasiye yaşatılan o bir nevi darbe Türkiye’ye başka bir fırsat kapısı açtı. Hep beraberiz. Birleşme, buluşma ve barışma birbirini hissetme, tek vücut olma, bir talep doğrultusunda. Şuradaki atmosferi de bir kaynaşma olarak görüyorum. Bir siyasi kaynaşma değil. İstanbul'daki seçim de bir siyasi seçim olmaktan çıkmıştı zaten. Bizim bu kaynaşmayı vicdanda bir buluşmaya, hak hukuk adalet arayışında bir buluşmaya dönüştürmemiz lazım” dedi.
Konuşmaların ardından İmamoğlu, Kayapınar Belediye Başkanına Yılmaz’a, görevden alındığı zaman makam odasından kaldırın Atatürk tablosunu armağan etti. Yılmaz ise İmamoğlu’na üzerine Dört Ayaklı Minare kabartması bulunan bir plaket armağan etti. İmamoğlu temaslarının sonunda Sur’a giderek, vatandaşlarla selamlaştı.
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