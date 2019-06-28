İmamoğlu'ndan Dünya Basınına 'Şeffaf Yönetim' Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini dün resmen devralan Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul’da yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Çin’den Amerika’ya, İspanya’dan Yunanistan’a kadar pek çok ülkeden 100’e yakın gazeteci katıldı. Tüm basın mensuplarının sorularını tek tek yanıtlayan İmamoğlu, özellikle 31 Mart seçimlerinin iptalinin ardından yabancı basının sık sık yinelediği ‘’Kazansanız da görevi alacağınıza inanıyor musunuz?’’ sorusuyla muhatap olduğunu söyledi. Türk halkının 23 Haziran seçimleriyle birlikte demokrasiye olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirten İmamoğlu, “Milletçe bağımsızlığına düşkün ve boyun eğmeyen bir davranışla hareket ettiğimizi defalarca dile getirdim. Ama dış basın temsilcisi arkadaşların bu söylemlerimden pek ikna olmadığını gördüm. Ama ben kendi insanına güvenen biri olarak çok inançlıydım” dedi. İmamoğlu 806 bin civarında gerçekleşen oy farkına rağmen kendisinin daha fazla bir oy farkı beklentisinde de olduğunu dile getirdi ve “Ben ‘bu kadar fark bekliyor muydunuz’ sorusuna ‘daha fazlasını bekliyordum’ yanıtını verdim. Türk toplumunun kolay kolay partisinden vazgeçmeme durumu var ama rakibime verilen oyların içerisinde bile aslında gönlü benden yana olan çok sayıda insan var.

Tüm Türkiye’den o kadar çok mesaj aldım ki bu bir İstanbul seçimi olsa da bir demokrasi mücadelesine dönüştü” diye konuştu. ‘’23 Haziran siyasi manevralar yapmak isteyenlere ders oldu’’ Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin Türk demokrasisi adına ve siyasi manevralar yapmak isteyenler açısından da son derece önemli olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, “23 Haziran seçimleri bundan sonraki seçimlerin meşruluğu adına ve bundan sonraki seçimlerde siyasi manevralar yapmak isteyenlere muazzam bir derse dönüştü” dedi. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’li üyelerin çoğunlukta olması, mecliste kendi icraatlarının zorlaşması kaygısı ve merkezi hükümetin alacağı kararlarla yetkilerini kısıtlaması benzeri durumlarla ilgili sorulara da yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, “Zaten bir kısım uygulamalar başlatılmıştı. Şu an mevcut kanuna aykırı bir düzenleme bize tebliğ edildi. Belediye şirketlerinin yönetimlerinin belirlenmesiyle ilgili. Meclis aritmetiğine göre kendi lehlerine olabileceği inancıyla ‘Meclis şirket yönetimleri konusunda yetkilidir’ dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi açtığı bir davayla bunu iptal ettirdi. Burada kalır mı, kalmayabilir. Başka bürokratik engeller de olabilir ama bu ‘23 Haziran’da ders almadım bir daha ders almak istiyorum’ demek olur” diye konuştu.

Trafik, mülteci, deprem ve yoksulluk sorunları Ekrem İmamoğlu gelen sorular üzerine, İstanbul’un en büyük sorunlarını trafik, mültecileri deprem riski ve yoksulluk olarak sıraladı. Mülteciler konusunda Türkiye’nin ulusal bir politika eksikliği olduğunu söyleyen İmamoğlu, ulusal bir çözümün üretilmesi konusunda çaba sarf edeceklerini söyledi. Mülteciler konusunda özellikle kadın ve çocukların koruma altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını belirtti. Deprem riski konusunda da özellikle kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalara hız vereceklerini, belediyenin mali durumu sıkıntıda olan kişilere de dönüşüm konusunda destekler vereceğini söyledi. İmamoğlu, kentsel dönüşümde belediyenin hem vatandaş hem de müteahhit firmalar açısında bir garantör rolü üstleneceğini, buna yönelik projeler geliştireceklerini ifade etti. Şeffaf yönetim ve geçmişe dönük soruşturmalar İmamoğlu, belediye yönetimi olarak son derece şeffaf bir yönetim izleyeceklerini açıkladı. Ana akım medyada sadece belirli bir grup ya da partilere destek veren yayın kuruluşları ve kişileri basın ve gazeteci olarak değerlendirmediğini söyleyen İmamoğlu, seçim sürecinde olduğu gibi şeffaf yönetim konusunda da sosyal medyadan faydalanacaklarını ifade etti.

Basının da seçim sürecinden kendisine ders çıkartması gerektiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Bir kişiyi karalamanın, kara propaganda yapmanın işe yaramadığını gördüler. Akılları varsa ders alırlar” dedi. İmamoğlu, belediyenin kurumlarını uluslararası şirketlerin denetimine açacaklarını ve gördükleri usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaşarak soruşturmalar açacaklarını dile getirdi. Belediye şirketlerinde asla eş, dost, tanıdık akrabaların yönetici olması gibi durumlara izin vermeyeceklerini söyleyen İmamoğlu, dernek ve vakıflara yardımlar konusuna da açıklık getirdi. Kendilerinin de kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflarla işbirlikleri yapacaklarını yineleyen İmamoğlu, “Biz de dernek ve vakıflara yardımlar yapacağız ama halka ait kaynakları 3-5 derneğe aktaran bir yapıda olmayacağız. Kamu yararına katkı sunanların yanında olacağız” dedi. Cumhurbaşkanının açıklamaları sıcak bir adım Kendisinin seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları ve son olarak Japonya seyahatindeki sözlerini olumlu olarak değerlendirdiğini dile getiren İmamoğlu, görüşme talebini de yineledi.