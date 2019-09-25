İmamoğlu'ndan Esenyurt Belediyesi'ne ziyaret

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarıyla birlikte Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından karşılanan İmamoğlu, Esenyurt’un İstanbul’un en kalabalık ve en fazla göç alan ilçesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Esenyurt’taki vahşi nüfus gelişimini, İBB Başkanı olmadan önce, dünyanın birkaç yerinde anlattım. Esenyurt’u örnek vererek, ‘Acı bir faturası var’ dedim. Gerçeklerle yüzleşmeden, konuşmadan hizmet etmek mümkün değil. Esenyurt’un böyle negatif bir yönü var. Sahiplenen bir nüfus kitlesi de var. O da bir avantaj. İstanbul’da, ‘Buralıyım’ derken biraz zorlanıyoruz ama Esenyurt’ta, gerçekten kendisini yürekten buraya ait hisseden bir nüfus kitlesi de var. O sahiplenmeyi pozitif elektriğe çevirip buradaki hizmet anlayışı ile ilgili hepimiz yorum yapmak zorundayız. Bu yorumlar değerli. Başkanımla bu yorumların nasıl olacağına karar vereceğiz.”

“ESENYURT’A HER YIL BİR ÇATALCA EKLENİYOR!”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu ilçemize, senede 50-60 bin, neredeyse bir Çatalca kadar nüfus ekleniyor. Bu, yönetilebilirliğin çok çok üzerinde. Bu kadar büyük gelişme

