İMAMOĞLU'NDAN ESKİ İBB BAŞKANI DALAN'A ZİYARET

*Eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan:

"Başarılı olmak isteyen kişiler, tecrübeli kişilerin tecrübelerinden istifade etmelidir. Böylece o kişilerin hata yapma ihtimalleri en aza iner. Bu güzel bir başlangıç. Buraya gelmenizle hata yapma ihtimalinizi azaltmak istiyorsunuz. Bu da güzel bir adım. Ümit ediyorum ki diğer adaylar da aynı jesti yaparak buraya gelirler"

"Artık İstanbul yap-boz tahtası olmaktan kurtulsun. Biri yapsın biri bozsun olmasın. Herkes taşın üstüne taş koysun"

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan ile görüştü. Dalan görüşmede, "Başarılı olmak isteyen kişiler, tecrübeli kişilerin tecrübelerinden istifade etmelidir. Böylece o kişilerin hata yapma ihtimalleri en aza iner. Bu güzel bir başlangıç" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında başlattığı ziyaretler devam ediyor. Bu ziyaret kapsamında İmamoğlu, İBB'nin 1984 -1989 yılları arasında başkanlığını yapan Bedrettin Dalan ile görüştü. Sabah 10.30 sularında Bedrettin Dalan'ın sahibi olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşen ziyarette Dalan, İmamoğlu'nun adaylığını kutladı. Daha sonra CHP'li aday ile bir süre sohbet eden Dalan, "Başarılı olmak isteyen kişiler, tecrübeli kişilerin tecrübelerinden istifade etmelidir. Böylece o kişilerin hata yapma ihtimalleri en aza iner. Bu güzel bir başlangıç. Buraya gelmenizle hata yapma ihtimalinizi azaltmak istiyorsunuz. Bu da güzel bir adım. Ümit ediyorum ki; diğer adaylar da aynı jesti yaparak buraya gelirler. Artık İstanbul yap-boz tahtası olmaktan kurtulsun. Biri yapsın biri bozsun olmasın. Herkes taşın üstüne taş koysun. Arzu edilen de budur. O yüzden diğer geçmişte belediye başkanlığı yapan isimlerden istifade etmek, yeni belediye başkanı için vazgeçilmez olmalıdır. İstanbulluları mutlu etmek ve parayı çarçur etmemek için bu yapılmalıdır" dedi.