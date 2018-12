İMAMOĞLU'NDAN ESKİ İBB BAŞKANI DALAN'A ZİYARET

"KENT DANIŞMA KURULU KURULMALI"

İleri de kent danışma kurulunun kurulması gerektiğini belirten Dalan, "İnşallah ileride bir de kent danışma kurulu kurulur. Oraya eski belediye başkanları belirli periyotlarla çağırırlar ve onların fikirleriyle kendi doğrultularında giderler. Orta Asya'da çok güzel bir gelenek var. Onların aksakallılar heyeti var. Yöneticiler her daim o aksakallılara danışıyorlar ve saygı gösteriyorlar. İstanbul çok önemli bir yer. Bu şehirde hata yapma imkanı kimsede olmamalı. Hata yapıldığında en az 15 milyon insan bu hatanın bedelini ödüyor. İnşallah seçilen kişi en az hata ile en yüksek hizmet ile önümüzdeki dönemi geçirir" şeklinde konuştu.

"TRAFİK VE GÖKDELENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

İstanbul'da trafik sorununa de değinen Bedrettin Dalan, "Ben en çok canımı sıkan trafik ve gökdelenlerdir. Gereksiz her yere konulmuş gökdelenler. Dünyanın her yerinde gökdelen olur ama belli bölgelerde olur. Ben de 3 - 4 tane gökdelen yaptım ama şehrin her yerine dağıtmadım. Şuanda çok büyük bir görüntü kirliliği var" ifadelerini kullandı.