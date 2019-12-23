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İmamoğlu'ndan fayton açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak.

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor" dedi.

“16 Milyon İçin Çalışıyoruz” başlığı altında yaptığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin Adalardaki faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusunu yanıtladı. Adalardaki faytonların kaldırılacağını ancak 35 faytonun sembolik olarak kalacağını dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Aslında bu konuda da 6 aydır sürecin içerisindeyiz. Fayton meselesi de bu kapsamda bizim için önemliydi. Adalar'da çalıştaylar yaptı arkadaşlarımız. Adalar Belediyemizin, belediye başkanımızın da içinde olduğu bu süreç hala devam ediyor. Açıkçası adım adım neler olacağını sizinle paylaşmak istiyorum. Ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak burada elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacaktır. Toplu ulaşım için konuşuyorum. Bunların boyutu ve dizaynı adalarla uyum içinde olacak olan taşıma araçları olacak. Yine turistik amaçlı yolculuklarla alakalı belirli güzergahlarda ada yaşamına uygun, özel üretimli iki-dört kişilik elektrikli araçlar olacak. Bunun dünyada örnekleri var. Çalışmalarımız devam ediyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Gerçek ihtiyaç sahipleri dışında kalan kişilerin kullandığı elektrikli araçların yerine ise, kapıdan kapıya hizmet verecek bir ulaşım sistemini de oluşturuyoruz. Adalar'da bisiklet kullanımlarına ayrı bir düzen de getireceğiz. Şu anda duran fayton hizmeti sebebiyle, duran süreç, oradaki İBB olarak bu sıkıntıyı gidereceğiz. Gelelim en kritik noktasına, burada yapılan çalıştaylarda belli Adalar, Heybeliada, Burgazada, Büyükada olmak üzere yaklaşık 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda adalardaki sakinlerin bir kanaati var. Açıkçası bazı gruplar da buna karşı. Bu arada az önce bahsettiğim tüm hizmetler, İBB eliyle yapılacak. Buna tavsiye edilen 35 civarındaki fayton da dahil ancak turizm amaçlı da olsa önerilen bu 35 fayton sürecine de şahsen ben de karşıyım.”

(FOTOĞRAF)

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