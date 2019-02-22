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İMAMOĞLU'NDAN GAZİLERE ZİYARET 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kore ve Kıbrıs gazileri ile buluştu.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kore ve Kıbrıs gazileri ile buluştu.
İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ve beraberindekileri, dernek başkanı Emekli Albay Ahmet Kendigel ve çok sayıda Kore ve Kıbrıs Gazisi kapıda karşıladı. Dernek yönetimi, konuşmalar öncesi günün hatırası olarak İmamoğlu'na plaket takdim etti. Daha sonra gazilerin taleplerini dinleyen İmamoğlu, sözlerine kendisini büyütenin dedesinin de bir gazi olduğunu belirterek, "Ben dizinin dibinde büyümekten büyük onur duydum. Onun sayesinde ülkenin kurtuluşunun kıymetini, değerlerini damarlarımda hissettim. Onları mücadelesini gurur duyduğu en önemli şey, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri oluşuydu. Hepinizin yüreğine sağlık. Sizler bugün sağlıklı gururlu, başı dik, anlı açık bir şekilde gezmemizin, bize bugünlerin sunulmasında en önemli simgelerindensiniz. İyi ki varsınız. Ayrıca hayatını kaybetmiş gazilerimize ve de o mücadeleler esnasında hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"İNSANLAR BAĞIRAN SİYASİLERDEN USANMIŞ DURUMDA"
İmamoğlu, "Ben düzgün bir görev süreci ve siyasi süreç yaşamak istiyorum. Tek bir gün, hizmetim dışında hiçbir konuyu ile muhatap olmamayı istiyorum. Bir de konu sorun çözmek ise sorunları tespit edelim ve çözüm üretelim. Kavga dövüş, hakaret istemiyorum. İnsanların, yüzünü burkan, yüzünü asan işlerin yapılmasının bir parçası da olmak istemiyorum. İnsanlar beni izlerken evlerinde ya da sokakta gördüklerinde çekinmeden çocukları ile birlikte yanıma gelsin istiyorum. Şunu istesinler, şefkatli, dürüst, ahlaklı bir belediye başkanımız var diyerek yanıma gelsin istiyorum. Çünkü insanlar bağıran siyasilerden usanmış durumda. Benim annem babam usandı. Daha kötüsü, 7 yaşındaki kızım bile usandı. Gördü mü televizyon kapatıyor. Ben diyorum ki, gelin sizin emeğinizle sizin vicdanınızla, güzel dilinizle, gelin bir süreci dönüştürelim. Güzel dil kullanan, iyi insan figürünü ortaya koyalım. Yönetici nedir ki yahu, bir koltuk. Ona da otururken de imtina et, yapışma koltuğa. Bu bir görevdir ne olacak, ayağa kalk. O yüzden her yol mubah demeyen, yalan konuşmayan yöneticilerin seçilmesi konusunda bizlere yardımcı olun. O yüzden hem dua edin, hem mücadele edin. Bu prensiplere layık bir evladınız olmaya hepinizin huzurundan yürekten söz veriyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun dernek binasına gelmesi ve karşılanması
-İmamoğlu'na hediyelerin takdim edilmesi
-İmamoğlu'nun konuşması
-İmamoğlu'nun gazilerle fotoğraf çektirmesi

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