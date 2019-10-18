İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci tepkisi

İstanbul’da tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci tren istasyonlarının bazın bölümlerinin kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere kiralanması için açılan ihaleyi Hezarfan Danışmanlık Limited Şirketi kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) açtığı ihalede, ikinci teklif sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum ise teknik hatalar nedeniyle ihaleden elendi.

Hezarfan Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi Hüseyin Avni Önder daha önce de mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yer aldığı Okçular Vakfı'nın genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.

İhalenin sonucuna tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinin "hukuksuzca elendiğini” belirterek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda bugün saat 17.00 sıralarında TCDD'de ihale ile ilgili bir toplantı yapıldığını ve bu toplantının kendilerine haber verilmediğini söyledi. İmamoğlu, "Toplantıda kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB'nin bir çalışanı olan, 3 bin TL maaş alan, bir vakfın da geçmişte genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait şirkete, İstanbul'un en kıymetli Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arka planındaki kullanım alanları ticari faaliyet yapılmamak üzere 350 bin TL bedelle bizim ihaleye girmemizi engelleyerek, bizden habersiz verdiler” şeklinde konuştu.