İmamoğlu'ndan hükümete "sokağa çıkma kısıtlaması" için çağrı

İmamoğlu ise İstanbul’da kısıtlı bir sokağa çıkma uygulamasına gidilmesi için hükümete çağrı yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da acilen kısıtlı ve kontrollü bir sokağa çıkma uygulamasına gidilmesi" için hükümete çağrıda bulundu.

Twitter hesabından bu konuda bir video mesajı yayınlayan İmamoğlu, "İstanbul’da hâlâ 1 milyon kişi toplu taşıma kullanıyor. Oysa salgının en kritik sürecinden geçiyoruz. Hükümetten talebimiz, Türkiye çapında olamıyorsa en azından İstanbul’da kısıtlı ve kontrollü bir sokağa çıkma uygulamasına acilen gidilmeli. Toplum sağlığı her şeyden önemlidir" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ayrıca, "Milyonlarca yurttaşımız evde ve gelecek kaygısında. Bu süreçte sadece 50 bin aile İBB’ye sosyal yardım talebinde bulundu. Geçim kaygısı yaşayan milyonlara destek olmak yerine bugün Kanal İstanbul ihalesi yapanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum" diyerek eleştirisini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da siyasi parti liderlerine koronavirüs salgınıyla ilgili birer mektup gönderdi. CHP lideri, mektupta, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması hâlinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır" uyarısında bulundu.