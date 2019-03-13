İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası ziyaretinde kentteki sanayinin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda sanayinin geleceği, işbirliğini, istihdam koşullarını sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız? Yönetime geldiğimiz takdirde projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Kendilerinin fikirlerini aldık ve beklentilerini dinledik. Bence bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret etti. Beyoğlu Odakule’de bulunan oda binasında İSO Yönetim Kurulu başkanı Erdal Bahçıvan ve üyelerle bir araya gelen İmamoğlu, İstanbul’daki sanayinin gelişmesi ve istihdam konusunda görüş alışverişinde bulundu. Basına kapalı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Bahçıvan, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık"

Görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün İstanbul sanayi odası ki İstanbul sanayi odası Türkiye’nin belki de en büyük kuruluşlarından, odalarından, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bünyesinde Türkiye sanayisinin 3’te 1’ini bulunduran ihracatın, ithalatın en büyük payını gerçekleştiren kurumların olduğu güçlü bir organizasyon. Dolayısıyla İstanbul’un nasıl bir geleceğe hazırlandığını, İstanbul’un nasıl bir yol yürümesi gerektiği hususunda sanayinin İstanbul’daki geleceği, işbirliğini nasıl yapmalıyız, istihdam koşullarını nasıl yapmalıyız, sanayicinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, üretenin kıymetli olduğu İstanbul nasıl var edilmeli ve tümüyle bu ortak masanın ortak akılın nasıl bir organizasyonla nitelikli şekilde, yönetime geldiğimiz takdirde nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Kendilerinin fikirlerini aldık ve beklentilerini dinledik. Bence bizim adımıza çok değerli bir buluşma oldu. Zira yönetim anlayışımızda İstanbul’un bütün hafızasından faydalanmak, bu başlangıçta bir faydalanmaktan bahsetmiyorum, sürdürülebilir ve süreç içerisinde sürekli bir arada olacağımız bir sistemden bahsediyorum. Bu yönüyle çok değerli, verimli bir buluşma oldu. Hem sayın başkana hem yönetim kuruluna bu sıcak samimi buluşma ve tümüyle bilgi paylaşımındaki şeffaflığından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.