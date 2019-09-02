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İmamoğlu’ndan İSPARK açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK ile ilgili yaptığı basın açıklamasında İSPARK’ta Ekim ayı ile elden ödemenin sona ereceğinin bilgisini vererek, ödemelerde kredi kartı ve İstanbul Kart kullanılacağını açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’yi (İSPER) ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK ile ilgili yaptığı basın açıklamasında İSPARK’ta Ekim ayı ile elden ödemenin sona ereceğinin bilgisini vererek, ödemelerde kredi kartı ve İstanbul Kart kullanılacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’yi (İSPER) ziyaret etti. Burada bir dizi görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinin Diyarbakır ziyareti ile ilgili söylediği sözlere cevap veren İmamoğlu, “Yapılan yorumlara üzülüyorum. Ben, İstanbul’u yönetirken İstanbul’da kurumlar ve kişiler ile görüşüyorum. Görüştüğüm insanlar bu ülkenin vatandaşı. El sıkışıyoruz, sohbet ediyoruz. Diyarbakır’da da buna benzer bir durum yaşadık. Ben orada kiminle görüştüm? Yasanın seçim öncesi bütün incelemelerini yapmış olduğu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bütün incelemelerinin yapmış bizim vatandaşımızdır dediği, hiçbir sıkıntısı ve sorunu yoktur diyerek seçime girebilir dediği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile görüştüm. Kameralar önünde yine bu ülkenin belediyelerinde görüştüm. Orada seçilmiş bir belediye başkanı vardı. Seçime girmiş ve kazanmış birisi ile görüştüm. Terör örgütü üyesi olduğuna ispat ister. Aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve şaşkın bir şekilde izliyorum. Memleketim adına çok üzülüyorum” dedi.
“Bizim kapalı kapılar ardında konuşma gibi bir alışkanlığımız yok” diyen İmamoğlu, “Her şey kameralar önünde oldu. Biz demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Demokrasi güçlenirse demokrasi karşıtı kişileri ve örgütleri zayıflatırsınız ve ülke kalkınır. Yapılan iş yanlıştır. Birilerinin eline fırsat geçmesin. Vatandaşın ve milletin iradesi güçlensin” dedi. Hediye ettiği Atatürk portresi ile ilgili de açıklama yapan İmamoğlu, “Bu yurdumun değerleri var. Her yerde geçerlidir. Herkes hissetsin. Bu ülkenin kurucusu var. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve kurucu değerlerin bize kazandırılmasının öncüsüdür. Bu anlamda değerlerin temsili noktasında sadece bir yurttaşım. Daha önce birileri hediye etmemişse bu onların sorunudur. Kendileri hediyeden ötürü gayet de memnun oldular. Bende verdiğim için mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında, “Bütün israflardan kurtulacağız” diyen İmamoğlu, “İstanbul’un en zengin kurumu bir binaya tek bir binaya 2 milyon 200 bin liraya yakın ayda kira öder mi? Ben bunlardan mesulüm. Verimli ve verimsiz yatırım nedir hepsini çok iyi biliyoruz. Ben bu milletin parasını bu millete en verimli şekilde kullandırmak üzere belediye başkanı seçildim. Çok israf ve çok ihmal var. Yakında daha geniş açıklamalarımız olacak. Keşke ben bunlarla uğraşmasaydım. Her gün bu noktada açıklamalarımız olacak” dedi.
İSPARK ücretlerine yapılan zammı da değerlendiren İmamoğlu, “Bu bir zam kararı değil. Bu finansal düzenleme ile ilgili bir çalışmadır. Burada yanlış bir sistem hatası var. İSPARK Haziran sonu itibariyle 6 aylık bilanço 18 milyon zarar var. İSPARK neden zarar versin? Biz bununla uğraşıyoruz. 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç var. Tespitler yapılacak. Talimatları verdim. Elden ücreti kaldırıyoruz. Burada bir kaçak var. Ekim itibari ile kredi kartı ve İstanbul Kart uygulamalı tahsilat sistemi başlayacak. Geçici bir dönem tamamında kredi kartlı sisteme geçeceğiz. Bu teşvik edilmesi için kredi kartı ile bir süre 10 TL değil de 9 TL olacak” açıklamalarında bulundu.

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