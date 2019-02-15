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İmamoğlu’ndan istihdam konusuna ilişkin değerlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın, istihdamla ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, “Bizim ne yapmak istediğimizi ve nasıl bir sistem ortaya koymamızı anlamasını beklemiyorum.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın, istihdamla ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, “Bizim ne yapmak istediğimizi ve nasıl bir sistem ortaya koymamızı anlamasını beklemiyorum. Çünkü bu sürecin, işsizlik oluşturan ortamın, en yetkili makamlarından birinde şu anda” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Kariyer Merkezine (BEYKAM) gelerek çalışanları ve iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşları ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği takdirde yapacağı projeleri anlatarak, işsizlik konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

"Yıldırım’ın ne yapmak istediğimizi anlamasını beklemiyorum”
Bir basın mensubunun, Binali Yıldırım’ın "Belediyelerin yetkisi yok, bazıları istihdam sözü veriyor" açıklamasını hatırlatması üzerine istihdama ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Yıldırım’ın açıklamasına hiç şaşırmadım. Bugün TÜİK verileri açıklandı, gençlerdeki işsizlik oranı acıtacak düzeyde, yani ben neredeyse 5 gençten 1’i diyordum. Ama 4 gençten biri işsiz bu ülkede bunu açıklayan devletin istatistik kurumu. Kaldı ki genel işsizlik oranında artık 4 milyona doğru giden bir insan sayısı var, çok can yakıcı ve sıkıntılı. Yıldırım’ın bizim ne yapmak istediğimizi ve nasıl bir sistem ortaya koymamızı anlamasını beklemiyorum. Çünkü bu sürecin, işsizlik oluşturan ortamın en yetkili makamlarından birinde şu anda. Ben açıkçası Yıldırım’ın bunları anlamamasını ya da bir belediyeyi bu konuda yetkili ve ne yapacak şekilde tanımlamasını, özellikle kamuoyunda 4 gençten birinin işsiz olduğu ortamda ki gençlerin ve kadınların bakış açısına emanet ediyorum” dedi.
Binali Yıldırım’ın trafik sorununun çözümüne ilişkin projesine yönelik görüşü de sorulan İmamoğlu, "Bizim İstanbul trafiğini çözecek yöntemlerimiz var. İçinde teknik, bilim insanlarının olduğu ve İstanbul’un erişimini kolaylaştıracak bir çok konunun, yani yapacağınız parkın bile ulaşıma katkılarını içine koyan bir sistemden bahsediyoruz. Sadece raylı sistem değil, içinde bütün İstanbul’un ulaşımla ilgili kurum, kuruluşların kişilerinin içinde olduğu ortak akıl masasının sisteminin yönetildiği bir sistem. Dolayısıyla bu akan bir trafik 20 kilometre hızla bence iyi bir espri olmuş, bence İstanbullular güler diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Benim anketim yüzümde saklı”
Anket çalışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan İmamoğlu, "Biz de anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamayacağız, yüzümüzden belli olacak. Şu an yüzümü gören anketin nasıl bir anket olduğunu anlar. Çok rakamlarla işimiz yok. Vatandaşlarla buluşacağız, anlaşacağız. Güler yüzümüzü gördükleri her an anlasınlar ki anketler çok iyi gidiyor. Bu arada diğerlerinin de yüzüne baksınlar ve ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı” şeklinde cevap verdi.

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