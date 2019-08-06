İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da ıslah çalışması devam eden Hacet Deresi'nin yaşam vadisi projesine dönüştürülmesi kararı sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin de eşlik etti. Şantiye alanının yakınına kadar gelen vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, vatandaşlara, "Buraları güzelleştireceğiz" dedi. Yelek giyip, baret takarak şantiye alanında incelemelerde bulunan İmamoğlu, yetkililerden harita üzerinden bilgi aldı.

"KUVVETLİ BİR YEŞİL ALAN"

Gazetecilerin sorularını da şantiye alanında yanıtlayan İmamoğlu, yapımına bir süre önce başlanan ve yaşam vadisi projesine dönüştürülen çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaşam vadileri olarak düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Tümüyle bu tür yeşil alanları geziyorum. Hepsinde de çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Çünkü insanların yeşil alan talepleri çok yoğun. İyimser tahmin buranın bu sene sonu bitmesi. Ama biraz daha ötelersek diyelim ki, inşallah 2020 yılının ilkbaharını burada karşılarız."