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İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması: Tek endişem demokrasi adına olur

31.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ı ziyaret eden İmamoğlu, kayyum atamalarını eleştirdi.

İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması: Tek endişem demokrasi adına olur

İstanbul'a ilişkin kayyum sorusuna, "Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur. Şahsım adına zerre kadar endişe duyan birisi değilim" cevabını verdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Yerine kayyum atanan HDP'nin seçilmiş Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanları Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk ile görüşmesi öncesi bir basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, demokrasinin bütüncül bir şekilde varolması gerektiğini söyledi. "Demokrasiyi bir şehirde var etmek ülkede var etmek anlamına gelmiyor" diyen İmamoğlu, "Demokrasi Mardin'de, Van'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, Rize'de, İstanbul'da da varolacak. Bunun ili ya da ilçesi yoktur" diye konuştu.

Hukuka uygun bir şekilde tepkilerini dile getirmeyi sürdüreceğini söyleyen İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van'da kayyum atanmasına ilişkin olarak "Umuyorum en hızlı şekli ile bu yanlıştan dönülsün" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'u terör yandaşlarına peşkeş çektirmeyeceğiz. Buna mani olacağız" sözlerinin kayyum iması taşıdığı yönünde yapılan yorumlara ilişkin İmamoğlu, "Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur. Şahsım adına zerre kadar endişe duyan birisi değilim" dedi.

Kürtlerin İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na destek vermesinin kayyum atamalarına neden olduğu yönündeki değerlerlendirmeler hakkında ise İmamoğlu, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar dip seviyede bir duygu ile hareket edilmesini artık açıkça ayıpla karşılarım. Bu başka bir mesele olabilir. Farklı üstünlükler kurmak adına bir mücadele olabilir. Bundan sonraki siyasi atmosferi iyi okumak lazım" diye konuştu.

Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk ile görüştü

İmamoğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştü. Batman'da bir düğüne katılacak olan İmamoğlu, bu ziyareti çok önceden planlandığını belirtti.

Bu ziyareti "başka bir fırsata" dönüştürülmesi çağrısında bulunan İmamoğlu, "Buradaki demokrasi sesini" Diyarbakır'dan İstanbul'a, Ege'den Rize'ye kadar Türkiye'nin her yerine duyurduklarını söyledi. İmamoğlu, "Çünkü 82 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyada biz demokrasiyi var etmeliyiz" dedi.

Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti

Öldürülen Diyarbakır Barosu eksi Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını da ziyaret eden İmamoğlu, "Hem Diyarbakır hem de ülkemiz için çok değerli bir insanı kaybettik" dedi. "Terörü lanetliyoruz" diye konuşan İmamoğlu, terörle karşı demokrasinin güçlenmesi, hukukun üstünlüğünün var edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen insan hakları savunucularından olan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi, 2015'te cinayete kurban gitmişti. Elçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalarda gördüğü zararla ilgili basın açıklaması sırasında vurularak hayatını kaybetmişti.

DW/FB,ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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