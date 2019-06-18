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İmamoğlu'ndan Küçükkaya ile görüşme açıklaması

18.06.2019 22:55 | Son Güncelleme

İmamoğlu, moderatör Küçükkaya ile ortak canlı yayın öncesi bir araya gelmesine yönelik konuştu.

Gizli bir görüşme yapmadığını belirten İmamoğlu, Küçükkaya'nın her iki adayla da görüşeceğini söylediğine dikkat çekti.CHP’nin istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de katıldığı programda, İBB başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışması öncesinde moderatör Küçükkaya’nın kendisiyle yayın öncesi bir araya gelmesine yönelik başlatılan tartışmayadair açıklamada bulundu. İmamoğlu, TRT'yi adaylara ayırdığı yayın süresi açısından da eleştirdi.

İmamoğlu, "İsmail bey beni aradı daha doğrusu danışmanımı aradı. Dedi ki 'Ekrem Bey sizi ziyaret edip, birkaç dakika görüşünüzü alacağım. Sizden sonra da Binali beye gideceğim dedi' diye konuştu.

Program moderatörünün Küçükkaya'nın Yıldırım ile görüşmeye gitmediğini belirtmesi üzerine ise İmamoğlu, "Ben size anlatıyorum, beni ilgilendirmez bundan sonrası" dedi. CHP'nin İBB Başkan adayı gizli bir görüşme yapmadığını belirterek, Taksim'de bir otelde, proje tanıtımı yaptığı bir günde Küçükkaya ile görüştüklerini ifade etti.

İmamoğlu, "Zaten benim onunla konuşma iki üç dakika. Bir talebiniz var mı, dedim bir hiçbir talebim yok. İstediğinizi sorabilirsiniz, bunu Binali beye de iletin. Onun başka bir önerisi varsa da bize iletebilirsiniz" dedim.

"Sayın Yıldırım ile niye konuşmadı, bilemem"

İmamoğlu, Küçükkaya'nın neden Yıldırım ile görüşmediğini açıklamanın da "kendisinin işi olmadığını" vurguladı. İmamoğlu, moderatör İsmail Küçükkaya ile Yıldırım arasında ne geçtiğini bilemeyeceğini ifade ederek, "Sayın Yıldırım ile niye görüşmedi bilemem. Sayın Küçükkaya beni aradığında sizinle görüşeceğiz deseydi kabul etmezdim. Beni aradı, sizinle ardından Yıldırım ile konuşacağım dedi. Binali Yıldırım'a niye gitmedi, benimle bir ilgisi yok” şeklinde konuştu.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı rakibim Ekrem beyin bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur ve bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felaketti" açıklamasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu, katıldığı yayında TRT’nin seçimde kendisine ve Yıldırım’a ayrılan süreyi de eleştirererek, Ordu Valisi’ne yönelik tartışma sorulduğunda, hakaret etmediğini belirterek, "Sizin ekranlarınız bizim Karadeniz gezimizi saniyelerle gösterdi ya da göstermedi. Adil olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Kendisinin ve Yıldırım’ın kaç kez TRT ekranına çıkarıldığının karşılaştırılmasını isteyen İmamoğlu, "31 Mart’tan bu yana kaç kere çağrıldım?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu, "Ben seçimin en iddialı adayıydım, beni niye davet etmediniz” diye konuştu.

"Beni neden TRT ekranlarına davet etmediniz?"

Israrla kendisinin neden TRT ekranlarına davet edilmediği sorusunu yönelten İmamoğlu, Yıldırım’ın da TRT tarafından davet edilmediği yanıtı üzerine, "Sayın Yıldırım kendisi mi geldi" diye konuştu. Bunun üzerine program moderatörü Binali Yıldırım’ın TRT’de yayınlara katılmak için danışmanları aracılığıyla resmi yazıyla başvurduğunu söyledi.

TRT'nin adaylara eşit süre sunmadığını ve adil yayın yapmadığını savunan İmamoğlu, "Bu arada burası benim, 82 milyon insanın. Buranın idari anlayışını ben anlamam ama benim. Ben 82 milyon kişiden biriyim o yüzden geldim. Vatandaşla aynı hakka sahibim” dedi.

DW, GA/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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