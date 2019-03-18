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İmamoğlu’ndan Kurbağalı Dere için yeşil alan projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Kadıköy’de Kurbağalı Dere sorununa dikkat çekerek, “Bu güzel şehirde yıllardır Kurbağalı Dere diye bir sıkıntı, kokusu çekeriz.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Kadıköy’de Kurbağalı Dere sorununa dikkat çekerek, “Bu güzel şehirde yıllardır Kurbağalı Dere diye bir sıkıntı, kokusu çekeriz. Neymiş, maliyeti yüksekmiş. Gelir gelmez çözeceğiz. Bakın o hattı İstanbul’un en güzel parklarından biri yapmayı Kadıköy’e söz veriyorum” dedi.
Seçim çalışmalarını Kadıköy’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe meydanında gerçekleştirilen halk buluşmasında bölge halkıyla bir araya geldi. Kadıköy Meydanı’nda toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatarak seçimlerde destek istedi. İstanbul’da yoksullukla mücadele edeceklerini söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’un bütçesiyle bu şehrin yoksulluk yaşayan ailelerin yarasını saracağım, pansuman olacağım. Tokken komşusunun aç yatağa girmesini ister mi? Bütçesinde sosyal anlamda bütçe oluşturup yoksulun, fakirin işsizin arttığı bu dönemde evine yoksulluk sınırının altında bir bütçe giriyorsa yardımcı olmama evet diyor musunuz? Kimin parasını kime veriyorsun dediler. Siz evet derseniz yapacağım. Dönüp de o bir kişi ne diyor diye bakmayacağım. Benim bakacağım insanlar sizlersiniz. Ben sizden olur alacağım. Dolayısıyla lütfen siyasi alanlarda meydanlarda konuşan insanlar istirham ediyorum, bir vahşeti, bir cana kıyma sahnelerini ekranlarda göstererek siyaset yapmayın be kardeşim, yapmayın. Bunu kimseye faydası yok. Ben bu şehirde her renkten insan olduğunu biliyorum, her inançtan insan olduğunu biliyorum, her toplumdan, hatta her milletten insan olduğunu biliyorum. Bu şehri yönetmeye talip olan insanın hoşgörüsü, vicdanı, adalet duygusu en üstte olmalı” dedi.

“Kurbağalı Dere’yi İstanbul’un en güzel parklarından birisi yapacağız”
Kurbağalı Dere sorununun çözümü için çalışmalar yapacaklarını kaydeden İmamoğlu, “Bu güzel şehirde yıllardır Kurbağalı Dere diye bir sıkıntı, kokusu çekeriz. Neymiş, maliyeti yüksekmiş. Gelir gelmez çözeceğiz. Bakın o hattı İstanbul’un en güzel parklarından biri yapmayı Kadıköy’e söz veriyorum. İstanbul’a 30 milyon metrekare yeşil alan söz verdik. Afişler asılmaya başlandı bir sene de milyon küsur park yapmışlar inanmayın. Yeşil alanları yapacağız, bu şehre nefes aldıracağız. Bu milletin parasını çarçur ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kişisel ihtiraslar makamlarda hep zarar verir”
Cumhurbaşkanının bir spor kulübüyle ilgili sözlerini eleştirerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Bir tane spor kulübü kuracaksın, milyonlarca lira paranın oraya aktarılmasını sağlayacaksınız, ondan sonra gurur duyuyorum diyeceksin. Bu şehrin Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı, Fenerbahçe’si var. Kol kola gir hem de bunlar dünya markası kulüpler. Bu niye biliyor musunuz? Kişisel ihtiraslar makamlarda hep zarar verir. Sizin aranızda belediye başkanlığı yapacağız. Vatandaşın arasında olmayan hiç kimse bizim yol arkadaşımız olamaz. O bakımdan size söz veriyoruz. Kişisel ihtiraslarımızın asla kurbanı olmayacağız. Bizim konumuz, çocuk, gençler, kadınlar bir kentte çocuklar ve kadınlar mutlu değilse, özgür değilse o kent mutlu olamaz kardeşim” ifadelerini kullandı.

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