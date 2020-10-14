İmamoğlu'ndan Kürtçe oyunun yasaklanmasına tepki

Valilik oyunla ilgili soruşturma başlattı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosunda dün akşam sahnelenecek "Bêrû" adlı Kürtçe oyunun, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklanması ile ilgili olarak bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasak kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kırmızı bülten ile aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest. Hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun, ki defalarca oynamış, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu aynı oyunun daha önce oynandığını belirterek "Aynı oyun devlet tiyatroları tarafından oynanmış. 2014 yılında. Bu oyun Kürtçe olarak aynı grup tarafından en az 20-30 kez oynanmış. Böyle bir şey olamaz yani 3-4 yıldır oynuyorlar. Bakın ne diyorum, bu oyun Dario Fo'nun, -dünya edebiyatının önemli bir ismi İtalyan- bu oyunu, Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış. Türkçe oynanmış. Şimdi Kürtçe oynanacak. Ne farkı var?“ şeklinde konuştu.