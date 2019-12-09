İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantısını yöneten Başkan Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ve Melen Barajı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan bir ankette İstanbulluların yüzde 88'nin Kanal İstanbul ile ilgili "Bir fikrim yok" dediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna açık çalıştay yaparak bilim adamlarını konuyu konuşmak üzere davet edeceklerini söyledi. Melen Barajı'nın son durumu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, barajdaki çatlakların fotoğrafını gösterdi

"ÇOCUKLARIMIZA KÖTÜ BİR MİRAS BIRAKMAYALIM"

Meclis üyelerini de çalıştaya özellikle davet eden İmamoğlu, "Bugüne kadar Kanal İstanbul ile ilgili bir tane kamuoyuna açık bir çalıştay yapılmamıştır. Bu konuyu bilim insanlarının tartışması gerekir. Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'u yapıyoruz' diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bu ülkede 75 milyar lirayı neden harcıyoruz? İstanbul'a ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım" dedi.

İmamoğlu, "İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı mı var? Toplamın yüzde 15'ine denk gelen 136 milyon metrekarelik tarım alanı yok olacak. Bu şehirde tam 1 milyon boş konut stoku var. Şehir genelinde imarlı arazilerin yüzde kaçı boş? Hiç hesaplandı mı? 1 milyon 150 bin yeni nüfus deniyor. Bence 2 milyon olacak. 1 milyar 250 milyon metreküp hafriyat dolguya dönüşecek deniliyor. Bence 2 milyar metreküp olacak. Türkiye'de her zaman bir denilir iki yapılır. Bakınız, Boğaz'da artık tanker geçişleri azalıyor. Petrol ve doğalgaz taşınması için Türkiye'nin de ortak olduğu boru hatları yapıldı. İleriki yıllarda tankerle taşıma minimuma inecek" diye konuştu.