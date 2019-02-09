İmamoğlu’ndan partililere birlik ve beraberlik çağrısı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, parti içerisinde yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanlarına seslenerek, “Geçmişten bugüne çok kıymetli hizmetleri olmuş, belediye başkan adaylarımız var. Buradan onlara ve onların dışındaki bütün siyasi unsurlara sesleniyorum, bu süreç ciddi bir süreçtir. Gün birlik günüdür, kol kola olacağız, omuz omuza olacağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve kanaat önderleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Burada yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, katılımcılara seçime ilişkin vaatlerini anlattı. Seçim sürecinde Avcılar’dan CHP’den aday adayı olmuş isimleri tek tek sahneye davet eden İmamoğlu, partililere birlik çağrısında bulundu. “Tercih olduktan sonra birbirini kucaklayanları başımızın üzerinde taşırız”

STK temsilcileri ve Kanaat önderleri buluşmasında CHP’nin içindeki aday belirleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Geçmişten bu güne çok kıymetli hizmetleri olmuş, belediye başkan adaylarımız var. Değirmenci, Toprak bu hizmeti vermiş belediye başkan adayımız. Buradan onlara ve onların dışındaki bütün siyasi unsurlara sesleniyorum, bu süreç ciddi bir süreçtir. Bu mesele kişisel bir mesele değildir. Herkes geldiğinde onu istemeyenler var olmuş olabilir. Buna bende dahilim, beni istemeyen partimin içindeki kişiler olabilir. Ama tercih olduğundan itibaren herkesin birbirini kucaklaması şarttır. Bunu yapmayan sadece ve sadece kendine zarar verir. Bunu yapanı biz başımızın üzerinde taşırız, onları ayrı bir yere koyarız” dedi.

“Bütün projelerimiz insan odaklı olacak ve insana hizmet edecek”

Kahvaltının ardından İmamoğlu, Yeşilkent Mahallesi’ne geçerek pazar alanında bölge halkıyla bir araya gelerek, seçim de destek istedi. Pazar alanında halka seslenerek seçime yönelik çalışmalarını ve projelerinden bahseden İmamoğlu, "Ümitlerimizi bu şehrin üzerine kurduk, geleceğimizi bu şehirle bu çocuklarla hayal ederek planlamaya çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bir çok eve girdiğimizde mutsuz insanlar görüyoruz, özellikle mutsuz anneler görüyorum. Bütün sosyal projelerimiz, ulaşımdan iş imkanlarına, çevre koşullarının düzelmesinden eğitime varıncaya kadar bütün projelerimiz insan odaklı olacak ve insana hizmet edecek. Bütün projelerimiz evinizin içinde yuvanızı ısıtacak” diye konuştu. “Eğer milletin birbirine düşman olacaksa biz seçimi kazanmayı bile istemeyiz”

Halkın birbirinin siyasi görüşlerine bakmadan dostça bir arada yaşamasını amaçladıklarını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul’u yordular, gönülleri kırdılar, komşu komşuya bakarken hangi partiye oy verdiğine bakarak millet birbirine sırtını döndü. Biz tekrar yüz yüze baktıracağız, herkes birbirine selam verecek ve kucaklayacak. Milli bayramları, dini bayramları, en manevi anları birbirimizle yaşayacağız. Bakın eğer milletin gönlü kırılacaksa, millet birbirine düşman olacaksa biz seçimi kazanmayı bile istemeyiz. Dolayısıyla benim kıymetli hemşehrilerim, Avcılara çok geleceğiz” şeklinde konuştu.