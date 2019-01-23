İMAMOĞLU'NDAN PENDİK'E SEÇİM ZİYARETİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL(DHA)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki seçim ziyaretlerinin ardından Pendik'e geçti. Burada vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, ilçedeki tapu sorununu çözeceğine söz verdi.

Pendik'teki seçim gezilerine Dolayoba semt pazarından başlayan CHP'li İmamoğlu'na çok sayıda CHP'li ve İYİ Partili ilçe yöneticisi eşlik etti. Esnaf ve vatandaşların bölgede yaşadıkları sorunları dinleyen İmamoğlu, “1 Milyona yakın insanı etkileyen tapu sorunu var. Her konuda ilgileneceğiz. Mücadeleyi de biliyoruz. Bize güvenin sorunlarınızın tümünü çözeceğiz. Sorunları birlikte tespit edip, çözümü de birlikte üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TAPU SORUNLARINI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Pazar ziyaretinin ardından Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan kıraathaneye giden İmamoğlu, burada bulunan vatandaşlarla selamlaşarak onlardan destek istedi. İmamoğlu, kentsel dönüşüm sorunu konusunda yardım isteyen vatandaşlara, “Pendik ile ilgili bilgileri aldık, kentsel dönüşüm ve tapu sorunlarını hep birlikte çözeceğiz." İfadelerini kullandı.