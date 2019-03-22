CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında geldiği Üsküdar Meydanı’nda, Salacak Sahilinin yayalaştırma projesini anlatarak, “Üsküdar Meydandan Harem’e kadar olan kısmı yayaya açacak ve aynı zamanda Harem’de büyük bir otopark yaparak belki de İstanbul’un en güzel manzarasını insanların seyrettiği bir platform oluşturacağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Üsküdar’da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldığı Cuma namazı sonrasında otobüse binerek ilçede seçim turu attı. İlçedeki birçok mahalleyi gezerek halkı selamlayan İmamoğlu, bazı noktalarda durarak vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti. Seçim turu sonrasında eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Üsküdar Meydanı’na gelen Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.

İmamoğlu’ndan Salacak Sahili için yayalaştırma projesi

Üsküdar Meydan’da konuşma yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Üsküdar pırıl pırıl sükunetini koruyan, özellikle tam da bulunduğumuz bu noktada Harem’e kadar olan kısmı yaya açacak ve aynı zamanda Harem’de büyük bir otoparkı yaparak belki de İstanbul’un en güzel manzarasını insanların seyrettiği bir platform oluşturacağız. Denizi yani boğazı insanlarla buluşturacağımız araç trafiğini buradan kaldırarak, insanların gezinti haline getireceğiz. Festivallerin buluşmaların ve de İstanbul’un en güzel fotoğrafının çekildiği bu güzel alanı Üsküdar’a hediye edeceğiz” dedi.