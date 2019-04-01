İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan ön keserek 'kazandık' demesini netice olarak ayıplıyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarını tek bir oya dahi sıkıntı vermemeleri adına azami göreve davet ettiğini söyledi.

Bütün seçim kurullarında görev alan devlet memurlarına ve görevlilere teşekkür eden İmamoğlu, "Uyarımı, ikazımı tekrar yapıyorum. Tarihi bir görevdir. Tek bir oyun dahi vebali üzerinizedir. Dolayısıyla istirham ediyorum. Pür dikkat tüm gelen tutanakların en sağlıklı bir şekilde kayda girilmesini sağlamanız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Sorumluları göreve davet ettiğini belirten Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirtmem. Zira biz, tutanaklara göre giriş yapmaya devam ediyoruz. Tutanaklara göre yaptığımız girişlerde şu anda yüzde 76,1 giriş yapmış durumdayız. Bizim oyumuz yüzde 50,51'dir, rakibimizin oyu yüzde 46,55'tir. Bu oranlar bizim ıslak imzayla tutanaklardan yaptığımız girişler neticesindedir. Hiçbir manipülasyona müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu seçim bir tarafın kazanma bir tarafın kaybetme seçimi değildir. Yine bütün bu siyasal süreçte görev alan herkese de sesleniyorum. Ben takdir etmeyi bilirim, tebrik etmeyi bilirim ama aynı şekilde keyifle tebrik edilmeyi de beklerim.