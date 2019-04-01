İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben kazandığımızı biliyorum. Kazandığımızın farkındayım. Çok net ama edebim, ahlakım, vicdanım ve sürece olan saygım, bunu açıklamama imkan vermiyor." dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinin bir demokrasi süreci olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıklarını savunarak, şöyle konuştu:

"Ben kazandığımızı biliyorum. Kazandığımızın farkındayım. Çok net ama edebim, ahlakım, vicdanım ve sürece olan saygım, bunu açıklamama imkan vermiyor. Evet kazandığımızı biliyorum. Bu benim devlet adamlığı anlayışıma sığmadığı için bu şekilde bir açıklama yapmıyorum henüz. Lütfen bütün sorumluları, sorumluluğa davet ediyorum. Türkiye'nin demokrasi tarihine büyük bir yanlış yapmayın. Lütfen gereğini yapın."

