İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürece katkı sunmaları yönündeki çağrısını hatırlatan İmamoğlu, "Peki siz onları aramayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelten gazeteciye, "Gerekirse ararım. Bu ülkenin her kademesindeki, her kurumundaki herkesle görüşme konusunda hiçbir sınırım yok. Ben İBB'yi yöneteceğim. Sayın Cumhurbaşkanı benim hemşehrim zaten. Ben tek bir vatandaşımı bile ayırt etmeyeceğim derken, bu ülkeyi yöneten, şu anda yetki almış Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmamak ne demek? Zevkle konuşurum. Şu an tabii ki ben çağrımı yapıyorum ama şimdi ama yarın görevimi yaparken İstanbul ile ilgili her konuyu konuşmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Buna Sayın Bahçeli de dahil." yanıtını verdi.

"Seçimin iptal edilip yeni bir tarih verilmesi konusunda tutumunuz ne olur?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Öyle bir gündemi düşünmüyorum bile. Zihnimde öyle bir şey yok. Burası İstanbul, 16 milyon. 82 milyonluk Türkiye'nin 145 yıllık demokrasi tarihi var. Dolayısıyla böyle bir gündemi zihnimin zerre kadar köşesinde bile tutmuyorum." dedi.