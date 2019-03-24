İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı değerlendirme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’a bir hafta kala seçime ilişkin iddialı bir değerlendirmede bulunarak, "Laf aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. 6-7 günü çok sıkı geçirmemiz lazım. Onun için sandığın başında görev almalıyız” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Taksiciler Esnaf Odasını ziyaret ederek üyeleriyle bir araya geldi. Taksicilerle sohbet ederek onların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerini anlatarak seçimde destek istedi. Programın ardından Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ne geçen İmamoğlu, burada Demokrasi Nöbetçileri Buluşması’na katıldı. Seçim günü sandıklarda görev alacak gönüllülerle bir araya gelen İmamoğlu, katılımcılara oylara sahip çıkın çağrısında bulundu.

“Ben UBER konusunda taksicinin yanındayım"

Günün ilk programında taksicilerle bir araya gelerek konuşma yapan İmamoğlu, “Uluslararası şebeke diye tariflediğimiz bu sistemi Türkiye’ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren ulaştırma bakanlığı, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme evet diyen bunun önüne açan anlayış sizin işinizi çözemez. Ben taksicinin yanındayım. Ben bu şehrin bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var. Ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben şu anda size gelip elimde olmayan yasal bir imkan yokken, onu iptal edeceğim, size de bunu vereceğim deme şansım yok, ama karşısındayım. Şu an mahkeme kararı devam ediyor, Al bir karar ona göre gereğini yapalım. Ben 1 Nisan’da desem ki size UBER’i yasaklayacağım, taksiyi yapacağım dersem yetkim yok ki, ben bu şehir taksici esnafının yanındayım. Sizinle beraber ortak çözüm bulma adına çaba göstereceğim” diye konuştu.