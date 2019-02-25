İmamoğlu’ndan Şişli’de greve giden temizlik işçilerine çağrı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve giden temizlik işçilerine, “Emekçi kardeşlerimizin bu haykırışlarını elbette olgun ve makul karşılıyoruz. Bu kritik ortamda sorunlarının çözümsüz olduğunu asla düşünmesinler. Bu sürecin çözümü için onlardan bu akşam ben hamle bekliyorum” çağrısı yaptı.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Şişli’de sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında ilçede bir dizi programa katıldı. Feriköy pazar ziyaretinin ardından Kurtuluş Mahallesi’ndeki CHP’nin seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren İmamoğlu daha sonra gerçekleştirilen halk buluşmasında ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

“Hızlı bir şekilde 10 bin araçlık otoparkı Şişli’ye hediye edeceğiz”

Kurtuluş Mahallesi’ndeki halk buluşmasında Şişli’nin sorunlarına değinerek çözüm önerilerini sıralayan Ekrem İmamoğlu, ilçedeki otopark sorununa dikkat çekti. Şişli’nin birçok noktasına yeni otopark alanları kazandıracaklarını ifade eden İmamoğlu, “Biz Şişli’yi detaylı bir şekilde biliyoruz. Sorunlarını da biliyoruz. Şişli’nin 31 noktasında tespit ettiğimiz alanlarda çok hızlı bir şekilde mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ve üst tarafının da çok sağlıklı bir şekilde yeşil alana dahil olduğu noktada belediyemizle işbirliği yaparak hızlı bir şekilde tam 10 bin araçlık otoparkı Şişli’ye hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.