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İmamoğlu'ndan "sonuç" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 02:55 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "İstanbul halkımıza ve Türkiye'ye duyurmak isterim ki şu an itibariyle bizim girdiğimiz veriler üzerinden İstanbul'u kazandığımız ortadadır. Süreç hayırlı ve uğurlu olsun"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul halkımıza ve Türkiye'ye duyurmak isterim ki şu an itibariyle bizim girdiğimiz veriler üzerinden İstanbul'u kazandığımız ortadır. Süreç hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, süreç tamamlanana kadar partililerinden İlçe Seçim Kurullarını terk etmemelerini istedi.

Süreç sonuna kadar orada olacaklarını belirten İmamoğlu, 16 milyonluk İstanbul'un hakkını korumaya çalıştıklarını kaydederek, "Keşke biz dünyaya şu anda İstanbul'un seçimini açıklayabiliyor olsaydık resmi kurumlar tarafından. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarını da dinledik, diğer kişilerin de açıklamalarını dinledik, her birinden aslında bizi ikna edici cümleler duymak istedik ama şu ana kadar gelmediği için biz açıklamamızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin seçim sistemine giren veriler konusuna değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda toplam 31 bin 186 sandıktan belki ben buraya geldiğimde bile girişleri devam ediyor olabilir, 31 bin 186 sandıktan 30 bin 86'sı sistemimize, Genel Merkezimizin Bilgi İşlem Sistemine, internet sistemine girilmiş durumdadır. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarında oy vardır ve şu anda yaptığımız ortalama hesaba göre de yüzde 85 civarında geçerli oy hesabı vardır. Şu anda bizim girilen 30 bin 86 sandıkta aramızdaki fark, 29 bin 408'dir. Yani biz öndeyiz. Oyları söylüyorum; 4 milyon 155 bin 966, bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin 558'dir. Tahmin ediyorum daha kesin hatlarıyla çok yakın zamanda bir açıklamamız daha olacak. Dediğim gibi aradaki fark 29 bin 408, kalan sandıklarda da ortalama üzerinden gidiyorum, geçerli oy sayısı 25 bin 500 civarında olacaktır. Bu bakımdan aradaki farkın kapanma ihtimali şu saat itibariyle kalmamıştır. İstanbul halkımıza ve Türkiye'ye duyurmak isterim ki şu an itibariyle bizim girdiğimiz veriler üzerinden İstanbul'u kazandığımız ortadır. Süreç hayırlı ve uğurlu olsun. Süreci takip edeceğiz."

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31 Mart Ekrem İmamoğlu seçim

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