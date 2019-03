İmamoğlu’ndan sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlara kınama

"Seçimi kazanmak için her yol mubahtır diyerek açılan yaraları pansuman etmeye geliyoruz"

Her kesimin oyunu istediğini vurgulayarak konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Bizim ittifak ortağımız belli, o da İYİ Parti diğer siyasi partinin tabanına oy verenine mesaj her yerde veriyorum. Burada da veriyorum, tekrar ediyorum bir korkumuz yok. Ben HDP’li kardeşimin oyunu istiyorum, ama ekliyorum AK Partili kardeşimin de oyunu istiyorum, sonuna kadar alacağım da. Bundan başka bir şey oluşturmak, başka bağlar kurmak, toplumu alabora etmek bu yayın kuruluşlarına hiç yakışmıyor, ayıptır, üzüntü vericidir, düzeltmelerini istiyorum. Seçimi kazanmak için her yol mubahtır diyen insanlar bu ülkeye derin yaralar açıyorlar. Biz bu yaraları pansuman etmeye iyileştirmeye geliyoruz. İnsanları birbirinin yüzüne bakacak ve birbirine selam verecek, kol kola olacakları, tüm maneviyatları, bütün güzellikleri yaşayacakları bir İstanbul var etmeye geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu süreç Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı seçilme süreci değil, İstanbullunun İstanbul’u yönetme sürecidir”

Sandık görevlilerini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden İmamoğlu, “Sandık görevlileri her birisi tüm bu insanlar inanın bu sürecin kahramanlarıdır. Bu sürecin kahramanlarını asla unutmayacağız. Seçimden sonra her zaman hatırlayacağız ve mutlak defalarca teşekkür edecek ve buluşacağız. Büyük buluşmayı İstanbul’un yeni bir başlangıca yelken açtığı günleri size taahhüt ediyorum. Sizi davet edeceğim İBB Başkanı olarak sizi mutlu bir şekilde ağırlayacağıma size söz veriyorum. Bundan sonraki günlerinizde hiçbir eksilik oluşturmadan her okula, her sürece ihtiyaç duyduğunuz alana yakınlarınızı kardeşlerinizi, iş arkadaşlarınızı okul arkadaşlarınızı davet etmekten çekinmeyin. Bu süreç Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediye başkanı seçilme süreci değildir, bu süreç İstanbullunun İstanbul’u yönetme sürecidir” dedi.