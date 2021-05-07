İmamoğlu'ndan Soylu'ya: "Bence suç" diye bir şey var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, Fatih Sultan Mehmet türbesi ziyareti sırasında elleri arkada görüntülerden dolayı hakkında başlatılan incelemeyle ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görüntülerin kendisine göre suç olduğunu söyleyip, "Böyle bir görüntü olmaz" ifadesi kullanmasıyla ilgili olarak, "Bence suç diye bir şey var mı Anayasa’da? Bakanlık yapıyorsunuz ve 'Bence suç' diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Anayasa’da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. Bir bakanın, böyle ifadede bulunmasından, ben, hicap duyuyorum; utanıyorum, üzülüyorum" diye konuştu.

Süleyman Soylu, söz konusu olayla ilgili bir soruşturma bulunmadığını ve ön inceleme başlatıldığını belirtmiş, görüntülerin kendisine göre suç olduğunu söylemiş ama diğer yandan konuya ilişkin soruşturma izni vermeyeceğini de kaydetmişti.