İmamoğlu'ndan taksi plakası açıklaması:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yeni taksi plakalarına ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek, bu konuda çalışmaları olduğunu belirtti. İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Zeytinburnu ile devam etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un karşıladığı İmamoğlu, belediyeleri dolaşmaya devam ettiğini belirterek, "İBB ve Zeytinburnu Belediyesi olarak ortak çalışma alanlarımızı konuşacağız. Geçmişten bugüne neler yapılmış, neler bekleniyor? Bundan sonra nasıl bir düzen içinde çalışacağımızı hep beraber paylaşacağız, diğer ilçelerde olduğu gibi. Bu buluşmalar oldukça verimli gidiyor. Her ilçede, ilçenin kendi gözüyle yakaladığı birtakım hususlar, bizim de işimizi pratikleştiriyor. Bu bakımdan belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu. Arısoy da ziyaretlerinden dolayı İmamoğlu ve ekibine teşekkür ederek, "İnşallah, İBB'den beklentilerimizi konuşma imkanımız olacak. Bundan sonra birlikte yürüteceğimiz işlerle ilgili bir sunum yapma imkanımız olacak." dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve İBB üst yönetimine Zeytinburnu'nun sorunlarının ele alındığı sunum yapıldı. İBB ve Zeytinburnu heyetleri, sunumun ardından ilçede yapımları devam eden projelerle ilgili saha gezisine çıktı. İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da saha incelemesi sırasında yanıtladı. - Taksi plakası İmamoğlu, bir gazetecinin "Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddia ediliyor. Böyle bir çalışma var mı?" sorusuna, şu karşılığı verdi: "İBB, İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı. Her konuda yaptığımız paylaşımcı, toplumla diyalog kuran, meslek erbabı olan, insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip, bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an, 'Şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi plakaları satacağız.' diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır."