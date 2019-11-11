İmamoğlu'ndan "Temel atmama töreni" eleştirilerine yanıt

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu 'temel atmama' töreniyle ilgili eleştirilerin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

“Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır. Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır. Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Nerdeyse 1,6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan."

İBB'NİN "TEMEL ATMAMA TÖRENİ" AÇIKLAMASI

Öte yandan İBB'den eleştirilerle ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bilindiği gibi, bir önceki İSKİ yönetimince yapılması planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi iptal edilmiştir" denilerek “ İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden oluşan bir bilim heyetinin raporu da projeye gerek olmadığını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca, halen farklı bölgelerde İleri Biyolojik Arıtma tesisleri yapımı planlanmış bulunmakta. Projenin iptal edilmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar, hem kamuoyuna hem de bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda, iptal kararını eleştirmiş ve bazı argümanlar paylaşmıştır" denildi.