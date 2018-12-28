İmamoğlu'ndan Topbaş'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde yaşayan insanlar sizin muhatabınızdır ve iki kişi arasında geçen bilek güreşi değildir. Tam aksine vatandaşa ne vereceğimizle alakalı bir süreçtir. Umarım bu gündemin dışına taşmayan bir seçim süreci yaşarız." dedi. İmamoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı Taksim'deki ofisinde ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Topbaş, başkanlığı dönemindeki tecrübelerini aktararak, İmamoğlu'na hayırlı olsun dileğinde bulundu. Yerel yönetimlerin demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Topbaş, yerel yönetimlerin güçlü olduğu ülkelerde, demokrasinin ilerlediğini ve kalkınmanın olduğunu söyledi. Tüm partilerin adaylarına kapısının açık olduğunu ve seçilmeleri halinde bile tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu ifade eden Topbaş, İmamoğlu'na özellikle şunu tavsiye etmek istediğini belirtti. Topbaş, "Bu demokratik yarış, bu yarışta halk takdir edecek. Muhatabınız adaylar olarak karşılıklı çekişme olmamalı. Sayın Kılıçdaroğlu ile de yapmadım, Sayın Sarıgül'le de yapmadım. Muhatabımız halk dedim. Topluma güzel mesajlar verirsek, barışık ve medeni durursak toplumdaki gerginlikleri azaltırız. Bu parlamentoya kadar yansır." diye konuştu.

- "Benden istifam istenmeden ben istifamı verdim" Kadir Topbaş, "Şunu ilk defa söyleyeceğim, benden istifam istenmeden ben istifamı verdim. 22 Eylül'de konuşma yaptım, ben 5 Eylül'de 'İstediğiniz zaman istifamı işleme koyabilirsiniz' diye istifamı vermiştim, benden istifa istenmeden. Sayın Özhaseki'nin ziyaretinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu hissettim. Başka detayları var ama girmeyeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum. Yani eski tabirle söyleyeyim Babıali'den izzet-i ikbal ile ayrıldık. Arz-ı veda ettik. Bu bizim için büyük bir onur. Burada halkın takdiri en büyük ödül." açıklamasında bulundu. Bir gazetecinin, "Sayın İmamoğlu acaba sizin oyunuzu alabilecek mi?" sorusu üzerine Topbaş, hala siyasi parti kimliğinin devam ettiğini ve AK Parti delegesi olduğunu hatırlattı. - "Umarım bu gündemin dışına taşmayan bir seçim süreci yaşarız" Ekrem İmamoğlu ise Topbaş'ın çok değerli bir siyasetçi olduğunu ve İstanbul tarihinde uzun süre hizmet etmiş değerli bir belediye başkanı olduğunu söyledi.