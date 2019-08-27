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İMAMOĞLU'NDAN TOPLU ULAŞIM VE SERVİSLERE 'ZAM' AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:36 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşım ve servis araçlarıyla ilgili “Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak“ dedi.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşım ve servis araçlarıyla ilgili “Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak“ dedi. İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Toplu taşıma araçları ve servislerle ilgili bir soruya İmamoğlu, “Bugün UKOME toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan servisler bunun dışında bir süreç içeresinde. Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşünen ki diğer toplu taşımalar da zam yapmaksızın bu araçlarla ilgili bugün UKOME'de bir görüşme yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak" yanıtını verdi.

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