İmamoğlu'ndan torpil iddiasına yanıt: Yanlış bir yazışmadır

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl sekreteri imzasıyla ilçe başkanlıklarına gönderildiği ifade edilen yazıyla ilgili "Partimizin, parti içindeki bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim Etkinliğine" katıldı. Kadıköy Bağdat Caddesi, etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Yürüyüşün sonunda katılımcılara hitap eden İmamoğlu, "Aslında çok değerli bir aktivite. Birçok kentte yapılıyor. İstanbul'da önceliğimizin insan olduğunu ifade ettik. İstanbul'da kesinlikle var etmek istediğimiz, insanların yürüyebileceği ortamları sağlamak. Koşabileceği ortamları sağlamak. Bu noktada kaybolmuş alanları insanların hizmetine sunmak, caddeleri buna göre tasarlamak. Bunlar hiç zor değil" diye konuştu.