İMAMOĞLU'NDAN ÜSKÜDAR'DA PAZAR ZİYARETİ

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İstanbul DHA

Seçim çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ile gazeteci Uğur Dündar eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu ve beraberindekilerin pazara gelmeleri

-Pazarı gezmeleri

-Vatandaşlarla sohbet etmeleri

-Fotoğraf çektirmeleri

-Genel ve detaylar

