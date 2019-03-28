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İmamoğlu’ndan Yarımada’daki turizmin gelişmesine master planı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 20:10 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eminönü’nü halk buluşmasında Tarihi Yarımada Fatih’in turizm potansiyelinin gelişmesi için projeler hazırladıklarını belirterek, “Turizm master planıyla Sarayburnu’nu ve tarihi yarımadanın her noktasını; Haliç’i, aynı zamanda insanların denize erişilebilirliğini en üst seviyede planlamış bir yönetim anlayışıyla sürece bismillah diyeceğiz” dedi.Yerel Seçime iki gün kala çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören ve Esenler’de halk buluşmalarına katıldıktan sonra Kağıthane’ye gelerek vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eminönü’nü halk buluşmasında Tarihi Yarımada Fatih’in turizm potansiyelinin gelişmesi için projeler hazırladıklarını belirterek, “Turizm master planıyla Sarayburnu’nu ve tarihi yarımadanın her noktasını; Haliç’i, aynı zamanda insanların denize erişilebilirliğini en üst seviyede planlamış bir yönetim anlayışıyla sürece bismillah diyeceğiz” dedi.
Yerel Seçime iki gün kala çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören ve Esenler’de halk buluşmalarına katıldıktan sonra Kağıthane’ye gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Çeliktepe Mahalle Muhtarlığı önünü hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen İmamoğlu, kentin sorunlarına değinerek projelerini anlattı. Buradaki programın ardından Fatih’e geçen İmamoğlu, Eminönü Meydanına toplanan kalabalığa hitap ederek seçimde destek istedi.

“Bu şehrin damarlarına enjekte edilen partizanlık zehrini söküp atacağız”
İlk olarak Kağıthane’de vatandaşlara seslenerek herkesi kucakladığını söyleyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bahar geldi ya, güneş açtı ya çiçeğin açmasını engelleyemezsiniz. Çiçekler açacak, yüzler gülüyor. Biz ne demiştik, yol çıktığımız da gülümseyeceğiz, mutlu olacağız, bana bir çocuk, sen çocukların partisindesin. Müthiş bir şey, sevgiyle kurulan bağlar kuvvetli bağlardır. Biz sevgimizi sınır tanımıyoruz. Bu güzel kızımız bunlar hepimizin çocukları. Şu parti bu parti dedik mi kardeşim. Ne dedik İstanbul ittifakı dedik, burada iyi parti il başkanı var, benim partimin genel başkan yardımcısı var. Ben İstanbul’da yaşayan herkesin oyunu istiyorum dedim. İstanbul ittifakı öylesine söylenmiş bir söz değil. Herkesi kucaklamakta öylesine söylenmiş bir söz değil. Bizim gönlümüz o kadar açık ki, şu koca İstanbul’da bir kişi dışarda kalsın ben vallahi üzülürüm. Herkesi kucaklamak istiyorum. Bu şehre barış getireceğiz, huzur getireceğiz. Bu şehrin damarlarına enjekte edilen partizanlık zehrini söküp atacağız. Liyakat insan sevgisi ve insana olan saygı, kente olan özen bizim felsefemiz” diye konuştu.

İmamoğlu’ndan tarihi Yarımada’daki turizmin gelişmesine yönelik master planı
Kağıthane’deki halk buluşmasının ardından Eminönü’ne geçerek burada da halka hitap eden İmamoğlu, Fatih’in turizm potansiyelini artırmak için proje hazırladıklarını belirterek, “Bugün Kapalı Çarşı’daydım, Mısır Çarşısındaydım, Mahmutpaşa’daydım tamamını gezdim. Gezdiğimde turist sayısı açısında hiç bu kadar dibe vurmamıştık diyorlar. Bu kadar turizm açısından önemli olan Yarımada’nın şekillenmesi, tarihi unsurların korunması turizmin geliştirilmesi ve aynı zamanda burada yaşayan insanların standartlarının yükseltilmesi, bütüncül bir mesele insanı odağına koyan ve tarihiyle beraber Fatih’i zenginleştiren süreç. Biz turizm master planıyla Sarayburnu’nu inanın bu tarihi yarımadanın her noktasını, Haliç’i aynı zamanda insanların denize erişilebilirliğini en üst seviyede planlamış, öncelikle bunu başarabilen bir yönetim anlayışıyla sürece bismillah diyeceğiz” dedi.

“İBB çalışanlarının alın terinin yanındayım, kimsenin ekmeğine dokunmayız”
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışanlarına seslenen İmamoğlu, “Saraçhane’deki büyükşehir belediyesinin bütün çalışanlarına buradan mesaj veriyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin. Her birinin alın terinin yanındayım. İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları emekleriyle orada var olanlar bizim insanımız kardeşim. Biz kimsenin ekmeğine dokunmayız. Başımızın üstünde yerleri var” şeklinde konuştu.

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