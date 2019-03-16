İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda için Eyüpsultan’a davet: “Gelin şehitlerimiz için dua edelim”

Yeni Zelanda’da Cuma namazında yaşanan silahlı saldırı sonrası Ümraniye Meydan’dan kararlılık mesajı veren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü akşam namazında bütün İstanbul halkını dua etmek için Eyüpsultan Camisi’ne davet etti.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gün içerisinde üç farklı ilçeyi gezerek vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Ümraniye’de devam etti. Ümraniye Meydan’da vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, burada yoğun sevgi seliyle karşılandı. İmamoğlu’nu karşılarında gören bazı vatandaşlar sohbet etmek için, bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sahneye çıkan İmamoğlu, burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap ederek seçime yönelik destek istedi.

İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda için Eyüpsultan’a davet

Ümraniye Meydan’dan halka hitap eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Yeni Zelanda’da onlarca Müslüman kardeşimiz katledildi. Bir vahşi, kalbi körelmiş ve nefretle kinle beslenmiş bir insan gözünü kırpmadan onlarca Müslüman kardeşimizi katlediyor. Terörün dini ırkı olmaz, kim yapıyorsa lanet olsun, kınıyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün orada katledilen kardeşlerimizin ailelerine Türkiye’nin vicdanlı insanlarından selam olsun. Şimdi bakın bu kötü hadiseler olduğu ortamda yarın ben Eyüpsultan’da saat 18.00’da mitingim var. Ben İstanbul’a Ümraniye’den çağrı yapıyorum. İnancı ne olursa olsun İstanbullunun tamamına çağrı yapıyorum. Ben yarın akşam namazında Eyüpsultan’da olacağım. Sizi oraya davet ediyorum Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için dua edelim, sizi Eyüpsultan’a bekliyorum” dedi.