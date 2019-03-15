İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin, “Çok acı, çok vahşi bir olay, kınıyoruz. Tehdit gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beykoz’da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ilçede bir dizi temaslarda bulundu. İlçe gezisine Yenimahalle’den başlayan İmamoğlu, daha sonra Çavuşbaşı Mahallesi’ne geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerindeki iş yerlerine girerek esnafla sohbet eden İmamoğlu, bölgedeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçimde destek istedi.

“Bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez”

Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyı kınayan İmamoğlu, “Çok üzücü, hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Çok acı, çok vahşi bir olay, kınıyoruz. Bazı tehdit gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan hiç kimse birbirini öldürsün diye kimseyi yaratmadı. Hangi inançtan olursa olsun insanların birbirine saygı duyması gerekir. Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşamasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz” dedi.