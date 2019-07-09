Edirne tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılan Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek Başkan İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti.

Tarih ve Kültür Kenti Edirne’nin fethi ile başlayan ve 658 yıldır kesintisiz devam eden tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri hafta sonu yapılan güreş müsabakaları ile tamamlandı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in de katıldığı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivanlar finalinde Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz 2019 yılı başpehlivanı oldu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel katılmış olduğu 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Yüksel’in nazik davetini en kısa zamanda yerine getireceğini belirterek Ergene’ye geleceğini ifade etti.



